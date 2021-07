Hertha BSC verleiht Omar Alderete mit Kaufoption zum FC Valencia

Omar Alderete wird an den FC Valencia verliehen © firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID

Hertha BSC gibt seinen Verteidiger Omar Alderete an den spanischen Erstligisten FC Valencia ab. Die Berliner vereinbaren beim Leihgeschäft eine Kaufoption.

Der 24-jährige Paraguayer war erst im Oktober letzten Jahres vom FC Basel in die Hauptstadt gewechselt und kam auf 17 Liga-Einsätze für die Hertha.

"Omar ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in die Primera Division wechseln zu können", sagte der neue Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in einer Mitteilung: "Diesem Wunsch haben wir entsprochen."