Bundesliga: Was die Eintracht Frankfurt ohne Fredi Bobic jetzt anders macht

C. Michel

André Silva, Ante Rebic, Amin Younes, Martin Hinteregger oder Kevin-Prince Boateng: Ex-Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat gerne in den letzten Tagen oder Stunden einer Transferperiode die Schlüsseltransfers getätigt. Der neue starke Mann bei Hertha BSC bewies Nervenstärke und pokerte bis kurz vor Schluss. ( Eintracht verpflichtet Dänen-Talent )

Niko Kovac und Adi Hütter, die Vorgänger von Trainer Oliver Glasner, wussten oftmals erst am 31. August oder 31. Januar, mit welcher Mannschaft sie die Hin- oder Rückrunde bestreiten.

Krösche wählt einen anderen Weg auf dem Transfermarkt

Nach fünf Jahren bei der Eintracht endete die erfolgreiche Bobic-Ära, dafür kam Markus Krösche von RB Leipzig an den Main. Und der frühere Profi wählt eine andere Taktik auf dem Transfermarkt. Krösche handelt proaktiv und will Dinge sovorbereitet haben, dass Abgänge zeitnah kompensiert werden können.

Die sportliche Führung hat klare Profile bei der Suche nach neuen Spielern, aufkommende Fragen auf dem Transfermarkt sollen so zügig beantwortet werden. Das Heft des Handelns in die Hand nehmen, statt sich auf wochenlange Pokerrunden einzulassen, so ist das Motto.