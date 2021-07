Holger Badstuber wechselt in die Schweiz zum FC Luzern

Holger Badstuber wechselt ins Ausland! Der ehemalige deutsche Nationalspieler schließt sich zur kommenden Saison dem Schweizer Verein FC Luzern an.

Badstuber wechselt ablösefrei vom VfB Stuttgart in die Schweiz und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Der 32-Jährige war in der vergangenen Saison beim VfB nicht mehr für die Bundesliga-Mannschaft berücksichtigt worden und kam überwiegend in der zweiten Mannschaft des Vereins zum Einsatz.