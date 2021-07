Tour de France: Cavendish greift nach der "35"

Mark Cavendish will den alleinigen Tour-Rekord © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

"Ich will jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Ich will einfach nur gewinnen", sagte der 36-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step am Montag: "Aber es sind dieselben Ambitionen wie vor meinem ersten Sieg vor 13 Jahren."