Thole/Wickler bedauern Zuschauer-Ausschluss bei Olympia

Die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler haben Verständnis für den coronabedingten Zuschauer-Ausschluss bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) geäußert.

"Wir bedauern das sehr", sagte Thole im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag: "Auf der anderen Seite haben wir unter den aktuellen Bedingungen volles Verständnis dafür. Die Zahlen in Japan steigen wieder und wir konnten zumindest in den letzten eineinhalb Jahren viel üben."