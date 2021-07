UEFA verurteilt rassistische Beleidigungen gegen englische Elfer-Fehlschützen "aufs Schärfste"

Frankfurt am Main (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die rassistischen Beleidigungen gegen die englischen Elfmeter-Fehlschützen Jadon Sancho, Marcus Rashford und Bukayo Saka missbilligt. "Die UEFA verurteilt aufs Schärfste die widerlichen rassistischen Beschimpfungen, die nach dem EM-Finale in den sozialen Medien gegen mehrere englische Spieler gerichtet wurden und die weder im Fußball noch in der Gesellschaft einen Platz haben", schrieb der Dachverband bei Twitter.