FC Bayern: Lucas Hernández verpasst Saisonstart offenbar

Der französische Innenverteidiger wird nach einer Knie-Operation nicht rechtzeitig bis zum ersten Pflichtspiel fit - dies berichtet der kicker . Der deutsche Rekordmeister trifft am 7. August in seinem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal auf den Bremer SV ( live im TV auf SPORT1 ).

Dem Bericht zufolge kommt Hernández für den Bundesligaauftakt am 13. August ebenfalls noch nicht in Frage. Nach einem Eingriff am eingerissenen Innenmeniskus des linken Knies soll der Weltmeister ohnehin nur noch bis Mittwoch in München bleiben. Nach der Wundheilung soll er bis Ende Juli Urlaub bekommen, begleitet von zwei Physiotherapeuten, die die Reha gestalten sollen.