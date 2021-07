EM 2021, Elfmeterschießen - das ewige Problem von England

Nun, 25 Jahre später, sollte also wieder ein Elfmeterschießen über den Erfolg bei einer Europameisterschaft entscheiden, wieder im Wohnzimmer der Three Lions - diesmal im Finale. Und wieder erlebte Southgate ein Trauma, diesmal als mehr oder wenig machtloser Coach.

"Im Elfmeterschießen zu verlieren ist das Schlimmste", sagte Englands Kapitän Harry Kane, der seinen Versuch aus elf Metern sicher verwandelt hatte. Ganze drei von fünf Elfmetern verschoss sein Team in dieser verhängnislosen Nacht gegen Italien allerdings.

Gleiches gilt wohl für die Three Lions. England und Elfmeterschießen - das passt wohl einfach nicht zusammen. So die Vermutung. Doch stimmt das auch? SPORT1 blickt auf die Elfmeterschießen der Engländer zurück.

Tatsächlich liest sich die Statistik alles andere als gut. In großen Turnieren (also Welt- oder Europameisterschaften) musste die Entscheidung bei Partien der Three Lions neunmal vom Punkt fallen. Nur zweimal siegten die Engländer.