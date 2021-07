Dota 2 Regional Qualifier: Das Comeback des Weltmeisters

OG qualifiziert sich Last-Minute für das wichtigste Turnier des Jahres - The International. © OG

Der Weltmeister hat es geschafft: OG gewinnt die Qualifikation und darf zur Dota 2 WM "The International" fahren. In einem Herzschlag-Finale ging es gegen Tundra Esports.

OG hat es einmal mehr geschafft. Im Finale der Regional Qualifier schlugen sie Tundra Esports und sichern sich den letzten Qualifier Slot für das The International 2021. Nun stehen alle 18 Teilnehmer für die WM in Bukarest fest.

Happy End für OG

Nach zwei desaströsen Saisons musste der Weltmeister alle Hoffnungen in die Regional Qualifier setzten. Durch Europas mäßiges Abschneiden bei den Major-Turnieren haben sich nur zwei Teams direkt fürs TI qualifiziert, Team Secret und Alliance. Dadurch blieben zahlreiche Teams, allen voran die "Big 3" Nigma, Liquid und OG, auf der Strecke und mussten nach dem letzten Strohhalm greifen.

Die Favoriten legten gut los und schafften es allesamt unter die Top-4. Neben den "Big 3" entpuppte sich Tundra Esports als größte Überraschung. Das Team rund um Adrian "Fata" Trinks zeigte bemerkenswerte Verbesserungen im Vergleich zur ESL One Summer. So schickten sie zunächst Brame mit 2:0 ins Lower Bracket und machten anschließend mit Liquid kurzen Prozess. Als sie dann auch noch OG im Winner Bracket Finale schlugen, war für viele Experten klar, wer das letzte TI-Ticket gewinnen würde.

EU-Qualifier: das Finale im Detail

Im Großen Finale hieß es also wieder Tundra Esports vs. OG. In der ersten Partie brachte Tundra ein Comeback zustande, nachdem sie schon 12.000 Gold hinten waren. Neta "33" Shapira auf Nyx Assassin und Jingjun "Sneyking" Wu auf Sandking waren ständige Unruhestifter und sorgten für mehr Disable als OG verkraften konnte - 1:0 Tundra.