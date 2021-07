DFB-Pokal: Bremer SV - FC Bayern München LIVE auf SPORT1

Anzeige

Riesenjubel in Bremen - Underdog bekommt die Bayern zugelost

Rekordpokalsieger FC Bayern München beim Underdog Bremer SV gefordert: Der DFB-Pokal startet am Freitag, 6. August, live ab 19:00 Uhr auf SPORT1 in die Saison 2021/22.

Der Deutsche Meister und Rekordpokalsieger FC Bayern München eröffnet die neue Spielzeit im DFB-Pokal beim Oberligisten Bremer SV und SPORT1 ist am Freitag, 6. August, live im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de mittendrin. Das Spiel steigt laut Angaben des Underdogs im Bremer Weserstadion.

Für den neuen Münchner Trainer Julian Nagelsmann ist es das erste Pflichtspiel auf der FCB-Bank. Der große DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 startet bereits um 19:00 Uhr mit allen Infos im DFB-Pokal Countdown.

Die Übertragung des Livespiels beginnt um 20:45 Uhr, im Anschluss stehen ab 22:45 Uhr in den DFB-Pokal Highlights die Nachberichterstattung zum Livespiel sowie Highlights und Analysen der weiteren Partien am Freitagabend auf dem Programm. Thomas Helmer, der am Sonntag seinen Abschied vom Doppelpass feierte, wird die DFB-Pokal-Liveübertragungen in der neuen Saison als Moderator, Markus Höhner als Kommentator und Stefan Effenberg als Experte begleiten.

FC Bayern will zurück ins Finale

Der FC Bayern München, der bereits 20-mal im DFB-Pokal triumphierte, scheiterte in der vergangenen Saison in der 2. Hauptrunde am Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen.

Diesmal wollen die Münchner, unter anderem mit dem von RB Leipzig verpflichteten Abwehrspieler Dayot Upamecano, wieder bis ins Endspiel im Berliner Olympiastadion vordringen. Für den Gegner aus Bremen geht indes mit dem Los FC Bayern ein Traum in Erfüllung, der Fünftligist fiebert schon jetzt dem größten Spiel der Klubgeschichte entgegen.

Zuletzt spielte der Bremer SV, der den Slogan "Seit 1962 nicht in der Bundesliga" nutzt, in der Saison 2016/2017 im DFB-Pokal und unterlag dem SV Darmstadt 98 klar mit 0:7 (Alles zum DFB-Pokal).

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 berichtet als Partner des DFB-Pokals ausführlich über den Wettbewerb: Am Tag des Livespiels stehen insgesamt viereinhalb Stunden Programm zum Pokal an, in den folgenden Tagen wird der DFB-Pokal zudem im Doppelpass am Sonntag, 8. August, live ab 11:00 Uhr thematisiert, hinzu kommen in den folgenden Tagen die Magazine DFB-Pokal Pur mit den Spielzusammenfassungen (Sendezeiten in der Übersicht).

Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.

