EM 2021: Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini zusammen im Urlaub

Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini standen schon in vielen Spielen gemeinsam auf dem Platz. Nach dem EM-Triumph verbringen sie auch gemeinsam ihren Urlaub.

Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini gehören in der italienischen Nationalmannschaft zu den absoluten Erfolgsgaranten. ( Alle News & Infos zur EM 2021 )

Die beiden erfahrenen Verteidiger prägen eine Ära und gehen auf dem Platz voran. Für Juventus Turin und die Squadra Azzurra standen Bonucci und Chiellini in 327 Spielen gemeinsam auf dem Rasen.

Bonucci und Chiellini auch bei der WM 2022?

Bei der WM in Katar im kommenden Jahr könnte das Innenverteidiger-Duo nochmal die wichtige Stütze in der italienischen Defensive bilden. Doch nun geht es für die Profis erstmal in den Urlaub.