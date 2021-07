Djokovic nach historischem Wimbledonsieg selbstbewusst: "Halte mich für den Besten"

Nach der Einstellung des Grand-Slam-Rekordes strotzt Novak Djokovic nur so vor Selbstvertrauen. "Ich halte mich für den Besten, und ich glaube, dass ich der Beste bin. Sonst würde ich nicht so selbstbewusst davon sprechen, Grand Slams zu gewinnen und Geschichte zu schreiben", antwortete der Serbe kurz nach dem Gewinn seines 20. Major-Titels in Wimbledon auf die Frage, ob er sich als größten männlichen Spieler in der Ära des Profitennis betrachte.