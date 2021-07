NBA: Giannis Antetokounmpo erneut mit Gala - Bucks verkürzen gegen Suns

Die Milwaukee Bucks feiern in den NBA-Finals gegen die Phoenix Suns ihren ersten Sieg und verkürzen in der Serie. Giannis Antetokounmpo überragt erneut.

Der "Greek Freak" hält die Hoffnungen der Milwaukee Bucks am Leben.

Dank einer erneut überragenden Leistung von Superstar Giannis Antetokounmpo gewinnen die Bucks ihr erstes Spiel in den NBA-Finals mit 120:100 gegen die Phoenix Suns und verkürzen in der Serie auf 1:2. ( NEWS: Alles zur NBA )

"Greek Freak" zieht mit Shaquille O'Neal gleich

Antetokounmpo war dank einer 41-Punkte-Gala maßgeblich am Erfolg seines Teams beteiligt. Der Grieche wandelte dabei auf den Spuren von Superstar Shaquille O`Neal. Antetokoumpo ist nach Shaq der zweite Spieler, der in zwei Finalspielen nacheinander mindestens 40 Punkte und 10 Rebounds auflegte. In Spiel zwei hatte er bei der 108:118-Niederlage der Bucks mit 42 Punkten seinen Playoff-Bestwert aufgestellt.