Bukayo Saka nach verschossenem Elfmeter in EM-Finale beleidigt

Englands letzter Elfmeter-Fehlschütze Bukayo Saka ist in den sozialen Medien nach dem verlorenen EM-Finale gegen Italien von einer Minderheit kleingeistiger Fußballfans rassistisch beleidigt worden.

Sehr deutlich in der Überzahl waren allerdings aufbauende Kurznachrichten an den jungen Flügelstürmer, der ein gutes Turnier gespielt hatte. "Kopf hoch, Kumpel, du bist so jung, niemand macht dir einen Vorwurf. Du bist ein Riesentalent", schrieb ein User und setzte ein Herz dahinter.