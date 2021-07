Formel 1: Dr. Helmut Marko bewertet Zoff zwischen Red Bull und Mercedes

Schon lange war der Titelkampf in der Formel 1 nicht mehr so spannend. ( Alles Wichtige zur Formel 1 )

Seit Wochen fliegen zwischen beiden Rennställen Giftpfeile hin und her. Beim Rennen in Baku riet Red-Bull-Teamchef Christian Horner seinem Pendant bei Mercedes, Toto Wolff, beispielsweise, "ich würde an seiner Stelle die Klappe halten".