Engländer Shaw schießt schnellstes EM-Finaltor

Luke Shaw hat am Sonntagabend das schnellste Finaltor in der Geschichte der Fußball-EM erzielt. Der Linksverteidiger von Manchester United traf für England gegen Italien im Londoner Wembleystadion nach nur 117 Sekunden, wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte. Es war zudem der früheste englische Treffer in einem EM-Spiel.