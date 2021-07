Tom Cruise zieht als Edelfan in Wimbledon Kritik auf sich

Tom Cruise mit Schauspieler-Kollegin Hayley Atwell in Wimbledon © Imago

Wimbledon-Finale der Frauen, Wimbledon-Finale der Männer, EM-Endspiel in Wembley: London hat ein ereignisreiches Sportwochenende hinter sich - und Hollywood-Superstar Tom Cruise war bei allen drei Großereignissen hautnah dabei.

Der Schauspieler saß im Publikum - an seiner Seite: Mission-Impossible-7-Co-Darstellerin Hayley Atwell - und zog dabei jede Menge Aufmerksamkeit auf sich, vor Ort und in den sozialen Medien. Aus Sicht mancher: zu viel Aufmerksamkeit. ( NEWS: Alles zu Wimbledon )

Tom Cruise stiehlt Wimbledon-Siegerin Ashleigh Barty die Show

Speziell am Samstag, beim Frauen-Endspiel zwischen Ashleigh Barty hat Karolina Pliskova regte sich Kritik an Cruises Auftritt und daran, wie mit ihm umgegangen wurde - vor allem auch in Bartys australischer Heimat.