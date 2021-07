ADAC GT Masters in Zandvoort: Audi gewinnt auch zweites Rennen

Gelungenes Wochenende für Audi bei der dritten Station des ADAC GT Masters in Zandvoort.

Gelungenes Wochenende für Audi bei der dritten Station des ADAC GT Masters in Zandvoort. Nach dem Erfolg von Ricardo Feller (Schweiz) und Christopher Mies (Düsseldorf) am Samstag gewannen die Belgier Charles Weerts und Dries Vanthoor auch das Rennen am Sonntag für die Ingolstädter. Zweite wurden die Mercedes-AMG-Fahrer Maximilian Buhk (Hamburg) und Raffaele Marciello (Italien).