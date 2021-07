EM 2021: Warum Mancini-Assistent Gianluca Vialli immer den Bus verpasst

Southgate vs. Mancini: So ticken die Final-Trainer

Bei der Abfahrt vom Teamhotel in Florenz setzte sich der Mannschaftsbus bereits in Bewegung, doch nach wenigen Metern hielt er abrupt wieder an. Schließlich war ein Platz noch frei: Gianluca Vialli fehlte und eilte offenbar gerade noch rechtzeitig dem anfahrenden Bus hinterher. Das Malheur passierte allerdings nicht zum ersten Mal.