UEFA verstärkt Kampf gegen Wettmanipulation

Die UEFA will ihr Engagement gegen Wettmanipulation verstärken. Aufklärung, Ermittlung und Prävention sollen im Vordergrund stehen.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will ihr Engagement gegen Wettmanipulation verstärken. Das Exekutivkomitee beschloss am Sonntag während einer Sitzung vor dem EM-Finale in London entsprechende Maßnahmen. Aufklärung, Ermittlung und Prävention sollen im Vordergrund stehen.