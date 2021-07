Uli Hoeneß und seine Opfer wie Kroos, Bernat, Özil, Schweinsteiger

Hoeneß: "Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren"

"Seine Art zu spielen, ist total vorbei", schimpfte Uli Hoeneß im EM Doppelpass : "Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem." Damit meinte Bayerns Ehrenpräsident einen Hauptgrund für das Ausscheiden des DFB-Teams im Achtelfinale der EM.

"Er macht das vordergründig wegen der angeblich schlechten Behandlung durch den DFB, allerdings sollte er sich mal hinterfragen, wann er den letzten Zweikampf gewonnen hat. Das ist Jahre her", redete sich Hoeneß in Rage: "Keiner hat ihn sportlich hinterfragt. Er hat sich jetzt schön hinter der Erdogan-Geschichte verstecken können. Er hat seit Jahren einen Dreck gespielt und jetzt sollen Grindel, Löw oder Bierhoff schuld sein."

Juan Bernat ist so etwas wie der Inbegriff eines Hoeneß-Opfers. Als der Spanier bereits vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain gewechselt war, trat Hoeneß wütend nach.

"Er war in Sevilla alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden sind", blickte er auf ein Champions-League-Spiel zurück: "An diesem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben, weil er uns fast die ganze Champions League gekostet hätte."

Hoeneß ließ immerhin späte Entschuldigung folgen: "Das ein oder andere Wort, das ich gebraucht habe, würde ich nicht noch einmal machen. Das hat mir sehr leid getan. Juan Bernat beleidigt zu haben, seine Spielweise in einem Spiel."

Auch vor Spielern, die noch in den eigenen Reihen waren, machte Hoeneß nicht Halt. Das zeigte seine Ansage an Bastian Schweinsteiger im Januar 2007. Sein Vorwurf: der Mittelfeldspieler arbeite auf dem Rasen "zu wenig".

"Dem Schweini haben in den letzten sechs Monaten zu viele Leute Puderzucker in den Hintern geblasen. Den klopfe ich nun wieder raus", machte Hoeneß klar und schob noch nach, dass er nicht akzeptieren wolle, "was da abgelaufen" sei.