Handballer gewinnen Olympia-Generalprobe gegen Ägypten

Die deutschen Handballer haben ihre Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele in Tokio gewonnen. Das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich in einem intensiven Duell 29:27 (12:10) gegen Afrikameister Ägypten durch und gewann damit das Drei-Länder-Turnier in Nürnberg.