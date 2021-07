Darts World Matchplay mit Clemens, van Gerwen LIVE im TV, Stream, Ticker

So feiert van den Bergh seinen größten Karriereerfolg

In Blackpool steigt das nächste Major-Turnier im Darts. Beim World Matchplay ist auch ein Deutscher am Start. SPORT1 überträgt LIVE und hat alle wichtigen Infos.

Der spannende Kampf um die Phil Taylor Trophy steht an!

Die Liste der Favoriten ist womöglich so lange wie noch nie. Mit Gabriel Clemens macht sich auch ein Deutscher Hoffnungen auf einen Überraschungscoup.

Modus des World Matchplay

Qualifiziert sind die besten 16 Spieler der Weltrangliste, der PDC Order of Merit. Diese treffen zunächst auf die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die Weltrangliste qualifiziert waren.

Die Duelle der 1. Runde wurden am 9. Juli ausgelost. Clemens bekommt es zum Auftakt mit José de Sousa aus Portugal zu tun. Die weiteren Paarungen ergeben sich aus der Setzliste.

Das gesamte Turnier wird im K.o.-System mit steigender Distanz ausgetragen. In der 1. Runde sind zehn Legs für den Sieg nötig, im Achtelfinale elf, im Viertelfinale 16, im Halbfinale 17 und im Finale 18. ( Spielplan und Ergebnisse des Darts World Matchplay 2021 )

Eine Besonderheit gibt es bei Gleichstand nach dem eigentlich vorletzten Leg. Dann wird gespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung hat. Maximal werden jedoch fünf Extra-Legs gespielt. Beispielsweise geht es in der 1. Runde, die normalerweise über Best of 19 Legs gespielt wird, höchstens bis 13:12. Beim Stand von 12:12 entscheidet ein Sudden Death Leg.