EM: Italien, England, DFB-Team, Flick - Kolumne von Effenberg

wenn Italien am Sonntagabend auf England trifft, sehen wir ein würdiges Finale dieser Europameisterschaft.

Was mir ebenfalls imponiert, ist die Hymne, die das ganze Team aus voller Seele schmettert. Und genauso gehen die Italiener auch auf den Platz, die Körpersprache ist von Beginn an da.

Das betrifft nicht nur die Defensiven, über die ja so viel gesprochen wird, sondern auch die Offensiven wie Leroy Sané, Serge Gnabry oder Thomas Müller, die besser zur Geltung kommen, wenn ein Robert Lewandowski neben ihnen steht. Aber den gibt es in Deutschland eben nicht und so zerbröckelt alles.