Uli Hoeneß demontiert Toni Kroos: Die Aussagen im Realitätscheck

Hoeneß: "Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren"

Toni Kroos' Spielweise ist für Uli Hoeneß nicht mehr zeitgemäß. Doch hat Kroos in diesem Fußball wirklich nichts mehr verloren? SPORT1 macht den Check.

Über eine Nachricht dürfte sich Uli Hoeneß am 2. Juli 2021 besonders gefreut haben.

Denn an diesem Tag verkündete Toni Kroos seinen Rücktritt in der Nationalmannschaft und räumte damit seinen Platz im DFB-Team, den er laut Hoeneß aufgrund seiner Spielweise ohnehin nicht mehr verdient hatte.

Denn bei aller Wertschätzung ("Ich mag den Toni Kroos extrem, er hat Weltklasseleistungen gezeigt") ließ Uli Hoeneß im EM Doppelpass auf SPORT1 auch verlauten: "Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren."

Eine Aussage über einen Star, der durch seine Spielweise seit Jahren polarisiert, aber auch nach wie vor zur Weltklasse gezählt wird und dies auch bei Real Madrid weiterhin unter Beweis stellen will.

Kroos kein "Querpass-Toni"

Immer nur quer? Nach der Vorrunde listete der Datendienstleister Opta die Spieler mit den meisten Pässen ins letzte Angriffsdrittel auf. An der Spitze stand zu diesem Zeitpunkt mit 66 solcher Anspiele ein gewisser Toni Kroos - mit weitem Abstand vor dem zweitplatzierten Niederländer Daley Blind.

Kroos dominiert La Liga

In der abgelaufenen Saison in La Liga bereitete Kroos die drittmeisten Tore vor, bei Assists pro Spiel war nur Iago Aspas (Celta Vigo) besser. Bei den "key passes", also den Pässen, die zu einem Torschuss eines Teamkollegen führen, war der erstplatzierte Kroos (2,4 pro Partie) laut whoscored.com sogar besser als Lionel Messi.