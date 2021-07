Darmstadts Manu erleidet Prellung am Wadenbein

Flügelstürmer Braydon Manu vom Zweitligisten Darmstadt 98 hat sich im Testspiel gegen Waldhof Mannheim nicht so schwer verletzt wie befürchtet.

Flügelstürmer Braydon Manu vom Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 hat sich im Testspiel gegen Waldhof Mannheim nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet. Wie die Lilien am Sonntag mitteilten, zog sich der 24-Jährige lediglich eine Prellung am Wadenbein zu.