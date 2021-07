Conor McGregor mit Horror-Bruch: Mayweather, Khabib, Paul-Brüder spotten

Der "Notorious One" verlor nach einem Beinbruch den dritten Kampf gegen Dustin Poirier bei UFC 264 durch Technischen K.o. und sorgte dann noch mit einer wilden Tirade für Aufsehen, in der er unter anderem auch Poiriers Frau beleidigte.

McGregor selbst kassierte Schadenfreude - von seinen alten Rivalen Floyd Mayweather und Khabib Nurmagomedov und von den boxenden YouTube-Brüdern Jake und Logan Paul ( Jake und Logan Paul: So reich sind sie, darum sind sie umstritten ).

Mayweather kassiert mit Wette auf Niederlage von McGregor

Mayweather, Bezwinger McGregors in dem für alle Beteiligten lukrativen Box-Megafight 2017, veröffentlichte bei Twitter einen Wettschein, der offenbarte, dass er auf eine Niederlage McGregors gesetzt hatte (McGregor vs. Mayweather: So viel Geld wurde gescheffelt).