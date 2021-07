Wellbrock vor Tokio: Kann Favoritenrolle "genießen"

Florian Wellbrock möchte auch in Tokio eine Medaille © AFP/SID/FERENC ISZA

Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock kommt mit den Erwartungsdruck vor den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August) bestens zurecht. "Ich fühle mich in dieser Favoritenrolle tatsächlich wohl", sagte der 23-Jährige der Welt am Sonntag: "Klingt vielleicht blöd, wenn ich das so sage, aber ich kann das genießen und - glaube ich - auch gut damit umgehen."