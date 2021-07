WM-Helden von 1982 schreiben offenen Brief für Italiens EM-Stars

Italiens WM-Helden von 1982 haben die Stars der italienischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Endspiel am Sonntag gegen England in einem offenen Brief speziell motiviert. "In euch erleben wir viel unserer menschlichen und sportlichen Geschichte. In eurem Mut, eurer Leidenschaft, in eurem Teamgeist und eurem Drang nach vorne nach einigen schwierigen Zeiten sehen wir uns selbst wieder", betonten sie in dem Schreiben, das von der Gazzetta dello Sport veröffentlicht wurde.