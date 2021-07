Mihambo über Favoritenrolle: "Fiel mir gar nicht so leicht"

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hatte anfangs Probleme, sich in die Rolle als Favoritin einzufinden. "Ich habe gerade in den letzten Wochen relativ viel darüber nachgedacht, was diese neue Rolle mit mir macht, wie ich damit umgehen möchte. Und ich muss sagen, dass es mir anfangs gar nicht so leicht fiel", sagte Mihambo im Interview mit der Welt am Sonntag.