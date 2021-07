WWE SmackDown: Das sind die Neulinge Nox, Shotzi, Toni Storm

Die weiblichen Talente Nox, Shotzi und Toni Storm steigen bei WWE in die Hauptshow Friday Night SmackDown auf. SPORT1 stellt das talentierte Trio vor.

Nox und Shotzi, wie die beiden nun nur noch heißen, führten sich gleich mit einem Sieg über die Veteraninnen Natalya und Tamina ein - die Nichte von Bret "The Hitman" Hart und die Tochter von "Superfly" Jimmy Snuka sind die amtierenden Tag-Team-Champions der beiden WWE-Hauptkader RAW und SmackDown, Nox und Shotzi scheinen nun nach den Titeln zu greifen.

Nox (Tegan Nox):

Der Aufstieg der 26-Jährigen, in der Euro-Szene bekannt als Nixon Newell, wurde inzwischen schon dreimal (!) von Kreuzbandrissen gebremst.

Nox war in ihrer Heimat einst ein Fußball-Talent (auch da wurde sie von einer schweren Knieverletzung zurückgeworfen), sie bewundert WWE-Hall-of-Famerin Molly Holly. Privat ist sie Harry-Potter-Fan (der Name Nox ist an den Zauberspruch aus der Reihe angelehnt) und lebt mit Freundin Sierra St. Pierre zusammen.