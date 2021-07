Nagelsmann will Flick anrufen: "Da bricht mir kein Zacken aus der Krone"

Nagelsmann peilt große Ziele an © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann will sich zu gegebener Zeit bei seinem Vorgänger Hansi Flick ein paar Tipps holen. "Er hat sehr viele Titel gewonnen, die Erfahrungen mitzunehmen ? da bricht mir kein Zacken aus der Krone", sagte Nagelsmann im Interview mit der Bild am Sonntag.

Der 33-Jährige, Nachfolger des künftigen Bundestrainers Flick beim deutschen Fußball-Rekordmeister, sieht in München "alle Voraussetzungen", um die Champions League zu gewinnen und fügte an: "Ich habe das Abschiedsbild von Hansi Flick gesehen, das war schon beeindruckend, wie er da steht: schwarzes Bild, und außenherum einfach nur die silbernen und goldenen Trophäen. Da habe ich mir gedacht, es wäre schon schön, wenn es so eins irgendwann von mir mal geben würde."