Golf: Henseleit in Ohio vor Schlussrunde Vierte

Esther Henseleit (Hamburg) hat auch beim Golf-Turnier in Sylvania eine Top-Platzierung im Visier und unterstreicht damit ihre starke Form. Die 22-Jährige spielte am Samstag eine 67 und und verbesserte sich mit 201 Schlägen auf Rang vier. Als Führende geht die Japanerin Nasa Hataoka (194) auf die Schlussrunde am Sonntag.