UFC 264: Conor McGregor verliert nach Horror-Knochenbruch McGregor verliert nach Horror-Bruch

Conor McGregor verletzte sich bei UFC 264 gegen Dustin Poirier schwer © DAZN

SPORT1

Conor McGregor steckt bei UFC 264 die zweite Niederlage nacheinander gegen Dustin Poirier ein - unter bitteren Umständen.

Bittere Niederlage und Horror-Verletzung für Conor McGregor!

McGregors dritter MMA-Kampf gegen Dustin Poirier bei UFC 264 endete zum Abschluss der ersten Runde mit einem TKO-Sieg für Poirier, nachdem "The Notorious One" sich einen offensichtlichen Bruch am Bein zog (Alles zur UFC).

McGregor verletzt sich gegen Poirier schwer

McGregor wollte einen Schlag anbringen, verfehlte und beim Wiederaufsetzen knickte er nach hinten weg. Der Kampf wurde als "Doctor's Stoppage" und damit als Sieg für Poirier gewertet. Aufgrund der Umstände drängt sich einer vierter Fight der beiden allerdings auf, Kampf 1 war 2014 an McGregor, Kampf 2 an Poirier gegangen. UFC-Boss Dana White verkündete zum Abschluss des Events in Las Vegas, dass er "McGregor vs. Poirier 4" ansetzen werde.

Der ehemalige Feder- und Leichtgewichts-Champion McGregor begann den Fight offensiv mit einer Reihe von Tritten, geriet dann jedoch in die Defensive und machte einen strategischen Fehler, als er Poirier in einen Guillotine Choke zu nehmen versuchte.

Top-Techniker Poirier, Schwarzgürtel-Träger im Brazilian Jiu-Jitsu, kämpfte sich aus dem Ansatz heraus und hatte von da an die Gelegenheit, seine Überlegenheit im "Ground Game" voll auszuspielen. Der an den Käfigrand gedrängte McGregor kassierte eine Reihe heftiger Hiebe, die ihm unter anderem eine blutende Wunde am Ohr zufügten.

Kurz nachdem Poirier dann von McGregor abließ und der nochmal nach vorn preschen wollte, passierte das bittere Malheur.

Beide Kämpfer unversöhnlich

Ein fluchender McGregor setzte noch in der Arena seine persönlichen Beleidigungs-Arien gegen Poirier fort und drohte: "Das ist nicht vorbei!" Der Ire ärgerte sich auch über Poiriers Einschätzung, dass McGregor sich den Bruch schon vorher, bei einem von Poirier geblockten Tritt zugezogen haben müsste - was McGregor bestritt.

Poirier zeigte sich verbittert über McGregor und äußerte kein Mitleid wegen dessen Verletzung: "Karma ist keine Bitch, sie ist ein Spiegel", meinte er vielsagend in dessen Richtung.

Conor McGregor: Dritte Niederlage in vier Kämpfen

McGregor hat in der UFC keinen Titel gehalten, seit ihm 2018 der Leichtgewichts-Titel wegen Inaktivität aberkannt worden war und er dann den Skandal-Fight gegen den mittlerweile zurückgetretenen Khabib Nurmagomedov verlor.

Es folgte der Sieg gegen "Cowboy" Donald Cerrone Anfang 2020 und dann zu Beginn des Jahres der erneute Rückschlag gegen Poirier. Nun hat McGregor den dritten von vier UFC-Kämpfen seit seinem lukrativen Crossover-Fight gegen Box-Legende Floyd Mayweather 2017 verloren (McGregor vs. Mayweather: So viel Geld wurde gescheffelt).

Mit einem Sieg über Poirier hatte sich McGregor eigentlich wieder als Herausforderer auf den aktuell von Charles Oliveira gehaltenen Leichtgewichts-Titel bringen wollen.