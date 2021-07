Formel E: Günther triumphiert in New York

Maximilian Günther fährt seinen ersten Saisonsieg in der Formel E ein. Der Deutsche steht am Ende vor einem Franzosen und einem Brasilianer.

Der Oberstdorfer im BMW setzte sich am Samstag überraschend beim spektakulären ePrix in New York gegen den Franzosen Jean-Eric Vergne (Techeetah) durch. Günther, von Position vier gestartet, hatte erst kurz vor Schluss die Führung übernommen.