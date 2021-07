Olympia, Leichtathletik: Das Märchen von Weitspringerin Quanesha Burks

Quanesha Burks wird in ein paar Tagen in Tokio bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. ( NEWS: Alles zu Olympia )

Weitsprung stand jahrelang nicht im Fokus

Burks schaffte es ans College

Von da an hatte sie nur noch ein Ziel: die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dass sie das geschafft hat, begeistert selbst die ehemalige Ski-Königin Lindsey Vonn. Die Olympiasiegerin in der Abfahrt von 2010 gratulierte Burks via Twitter.