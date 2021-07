Franck Ribery schießt gegen AC Florenz nach Vertragsende

Ribéry und Co. in Feierlaune: Florenz nach Vlahovic-Gala quasi gerettet

Nach seinem Vertragsende beim italienischen Kult-Klub sagte der 38-Jährige bei Toscana TV , dass ihn niemand angerufen habe, "ich hatte den Eindruck, dass ich nicht respektiert werde. Ich fand, dass diese zwei Jahre, in denen ich alles gegeben habe, nicht ausreichend gewürdigt wurden."

Uli Hoeneß' Klartext zur DFB-Zukunft mit Flick - und der Abschied von Thomas Helmer: EM Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Ex-Bayern-Star Ribéry sauer auf AC Florenz

Ribéry hatte nach seinem Abschied vom FC Bayern zwei Jahre für Florenz gespielt, in 51 Spielen fünf Tore erzielt. Im Sommer war sein Vertrag ausgelaufen.

Das liegt in meiner Mentalität." So wäre er gerne in Florenz geblieben, er habe den Klub "nie kritisiert".