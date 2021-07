England in heller Vorfreude: Selbst die Queen wünscht Glück

Queen Elizabeth wünscht Three Lions Glück für das Finale © AFP/SID/CHRISTOPHER FURLONG

Queen Elizabeth II wünscht der englischen Nationalmannschaft vor dem EM-Finale gegen Italien persönlich viel Glück. Sie erinnert sich an 1966.

"Vor 55 Jahren habe ich Bobby Moore den WM-Pokal überreicht. Dabei habe ich gesehen, was es den Spielern, Funktionären und Betreuern bedeutete, ein internationales Fußball-Turnier zu gewinnen," schrieb die Königin dem Team und dessen Trainer Gareth Southgate.

Im Endspiel am Sonntag in Wembley trifft England auf Italien. (EM 2021, Finale: Italien - England am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER)