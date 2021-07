Borussia Dortmund: Roman Bürki degradiert, Gregor Kobel bekommt 1

Roman Bürki wird bei Borussia Dortmund die Rückennummer 1 entzogen. Diese bekommt nun Gregor Kobel. Youngster Soumaila Coulibaly tritt in große Fußstapfen.

Grund ist Neuzugang Gregor Kobel, der sich nun mit besagter 1 schmücken darf. Bürki selbst wird beim BVB also noch weiter degradiert, nachdem er in der vergangenen Saison bereits durch Marwin Hitz ersetzt worden war. (Bericht: So plant der BVB mit Haaland)