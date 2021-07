Früherer FIS-Präsident Kasper gestorben

18 Jahre war er IOC-Mitglied, seine Stimme als Chef des bedeutendsten Wintersportverbandes wurde gehört. Kasper sprach meistens eine klare Sprache und eckte auch gerne damit an. So sorgte er im Februar 2019 für Aufsehen, als er eine fragwürdige These zu künftigen Gastgebern Olympischer Winterspiele aufstellte.

Deren Zukunft sah er in erster Linie in Diktaturen. Diese könnten "solche Veranstaltungen mit links durchführen, die müssen nicht das Volk befragen", hatte er in einem Interview erklärt. Und weiter: "Es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist. Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten."