Hertha-Testspielsieg auch in Babelsberg

Hertha BSC Berlin hält sich in der Saisonvorbereitung schadlos. Beim SV Babelsberg 03 gewann der Fußball-Bundesligist seinen Test am Samstag.

Hertha BSC Berlin hält sich in der Saisonvorbereitung schadlos. Beim SV Babelsberg 03 gewann der Fußball-Bundesligist seinen Test am Samstag nach der Rückkehr aus dem ersten Trainingslager in Neuruppin mit 3:1 (2:1). Jhon Cordoba, Suat Serdar und Davie Selke trafen dabei.