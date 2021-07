Stuttgart besiegt auch St. Gallen

Mit einem Hattrick innerhalb von vier Minuten hat Hamadi Al Ghaddioui den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zu einem weiteren Testspielsieg geführt. Nach einem lockeren 10:1 gegen den unterklassigen FSV Hollenbach bezwang der VfB am Samstag auch den Schweizer Pokalfinalisten FC St. Gallen. Hamadi Al Ghaddioui (47./49./51.) erzielte alle Tore beim 3:0 (0:0).

Am Donnerstag testet der VfB gegen den Zweitligisten Darmstadt 98. Der DFB-Pokal-Gegner am 6. August steht noch nicht fest: Ein Mitbewerber hat beim Berliner Fußball-Verband Revision gegen die Benennung des BFC Dynamo eingelegt. Zum Saison-Auftakt empfängt der VfB am 14. August Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.