Australierin Barty gewinnt erstmals Wimbledon

Die Australierin Ashleigh Barty hat zum ersten Mal das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Die Weltranglistenerste setzte sich am Samstag im Finale mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 gegen die Tschechin Karolina Pliskova durch. Für die 25-Jährige ist es der zweite Major-Titel nach den French Open 2019. Zudem ist sie die erste Australierin seit Evonne Goolagong Cawley 1980, die in Wimbledon triumphiert.