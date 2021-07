Bayern-Leihgabe Nübel mit Debüt für AS Monaco - Kovac spricht über T-Frage

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an AS Monaco verliehen. Im Test gegen Cercle Brügge debütiert er im Tor. Trainer Niko Kovac spricht hinterher über die T-Frage.

Beim ersten Testspiel war er noch Zuschauer, am Samstag hat Alexander Nübel sein Debüt für AS Monaco gefeiert.

Beim 3:1 (2:1)-Sieg gegen den belgischen Erstligisten Cercle Brügge stand die Leihgabe des FC Bayern in der ersten Hälfte im Tor.

Uli Hoeneß' Klartext zur DFB-Zukunft mit Flick - und der Abschied von Thomas Helmer: EM Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Nübel bei Monaco-Debüt früh erstmals bezwungen

Bereits nach vier Minuten musste der 24-Jährige, der für zwei Jahre an den französischen Topklub verliehen ist, nach einem wuchtigen Schuss von Brügges Dimitar Velkovski ins obere Eck erstmals hinter sich greifen. Anschließend hielt sich Nübel aber schadlos.

Kovac ruft Konkurrenzkampf um die Torwartposition aus

"Wir bedauern die Verletzung von Benjamin. Aber wir haben Alexander, Radoslaw und Vito. Es wird einen Konkurrenzkampf um die Torwartposition geben", sagte Kovac in einem Interview auf der Klub-Webseite. "Wir haben noch drei Spiele in der Vorbereitung."

Am 3. oder 4. August steigt für das Team des früheren Bayern-Trainers dann in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League das erste Pflichtspiel. Bis dahin will Kovac die Torhüterfrage geklärt haben. "Der Torhüter, der im ersten Spiel der Champions League zum Einsatz kommt, ist der für die Saison", sagte Kovac.