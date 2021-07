Tour de France 2021, Ergebnis: Hauke Mollema gewinnt 14. Etappe

Mollema setzte in der vorletzten Abfahrt die entscheidende Attacke in der Fluchtgruppe. Als ihm bei der Anfahrt ins Ziel der Triumph nicht mehr zu nehmen war, breitete er jubelnd die Arme aus. Sein Vorsprung auf den Zweiten Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) betrug im 1:04 Minuten.

Pogacar hat einen neuen Verfolger

Derweil führt der 22 Jahre alte Pogacar nach der ersten von fünf Etappen in den Pyrenäen in der Gesamtwertung mit 4:04 Minuten auf den neuen Gesamtzweiten Guillaume Martin (Cofidis). Der Franzose verdrängte den Kolumbianer Rigoberto Uran (+ 5:18) auf Rang drei.

In der wie erwartet sehr hektischen Anfangsphase kurz nach dem Start in Carcassonne versuchte unter anderem auch Routinier Simon Geschke (Berlin/Cofidis) zweimal erfolglos sein Glück auf dem auf Ausreißer zugeschnittenen Terrain.

Bis zur Passhöhe am Col de la Croix des Morts vergrößerte sich die Fluchtgruppe auf 14 Fahrer, die bis zur vierten Bergwertung am Cote de Galinagues knapp vier Minuten auf das Peloton um Pogacar herausfuhr. Woods, der den Kolumbianer Nairo Quintana (Arkea-Samsic) an der Spitze Bergwertung ablöste, stürzte in der folgenden Abfahrt in einer Kurve, konnte aber weiterfahren.