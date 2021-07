Porsche Carrera Cup: Larry ten Voorde gewinnt 1. Lauf in Zandvoort

Mental-Coaching im Talent-Pool: So trainiert der Porsche-Nachwuchs

Im neunten Lauf des diesjährigen Porsche Carrera Cups holt sich Larry ten Voorde bereits den fünften Sieg. Die Niederlande feiert in Zandvoort sogar einen Doppelsieg.

Larry ten Voorde bleibt das Maß der Dinge beim Porsche Carrera Cup in dieser Saison. ( Alles zum Porsche Carrera Cup )

Nachdem er sowohl beim Auftaktwochenende in Spa-Francorchamps als auch auf der vergangenen Station in Monza jeweils beide Rennen gewonnen hatte, entschied der Niederländer auch bei seinem Heimspiel in Zandvoort den ersten Lauf für sich.