Wimbledon 2021: Finale Djokovic - Berrettini heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Novak Djokovic will mit einem Sieg in Wimbledon Geschichte schreiben. Für seinen italienischen Konkurrenten ist das Finale eine Premiere.

Djokovic will Meilenstein näherkommen

Mit einem Triumph am Sonntag würde der 34-Jährige seinen insgesamt sechsten Sieg in Wimbledon feiern. Zudem könnte Djokovic damit einem weiteren Meilenstein näherkommen.

Nach Siegen in Paris und Melbourne würde er einen weiteren Schritt in Richtung Golden Slam, also dem Gewinn aller vier Major-Turniere in einem Jahr, machen.