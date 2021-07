Copa América, Finale: Martínez als Titelgarant für Messi und Argentinien?

Tochter noch nicht gesehen: So viel Einsatz bringt Argentiniens Elfer-Held

In der Nacht zu Sonntag kommt es zum finalen Showdown.

Argentinien gegen Brasilien, das heißt Lionel Messi gegen Neymar. Beide Superstars greifen nach ihrem ersten Copa-América-Titel. Vor allem der Argentinier will im fortgeschrittenen Alter von 34 Jahren endlich seinen ersten Erfolg mit der Nationalmannschaft verbuchen. ( Copa América: Argentinien - Brasilien, Sonntag 2 Uhr im LIVETICKER )

Mit vier Treffern und fünf Vorlagen führte Messi die Albiceleste ins Finale. Und doch war es nicht nur der Verdienst von "La Pulga", dass Argentinien nach dem 15. Copa-Titel greift. Ein Name muss unweigerlich mit dem Erfolg genannt werden: Emiliano Martínez.

Martínez wird zum Elfmeter-Killer

Superstar Messi lobte seinen Keeper nach dem Spiel in höchsten Tönen. "Elfmeterschießen ist totales Glück, aber wir wussten, dass Emiliano mindestens zwei halten wird", sagte Messi und erklärte: "Er hat es verdient, er ist ein Monster von einem Keeper."

Dieses "Monster" soll nun Neymar & Co. verzweifeln lassen. Und die Selecao dürfte gewarnt sein. Martínez, der in der Premier League für Aston Villa spielt, kassierte im Turnierverlauf erst zwei Gegentore, Elfmeterschießen ausgeklammert.

Uli Hoeneß' Klartext zur DFB-Zukunft mit Flick - und der Abschied von Thomas Helmer: EM Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Anrüchiger Jubel nach Finaleinzug

Martínez betrieb Trashtalk in extremer Form und hörte damit sogar nicht auf, als Mina bereits zum Schuss anlief. Als der Erfolg feststand, zelebrierte Martínez diesen zudem mit einem anrüchigen Jubel. Er bewegte seine Hüfte so zwischen seinen nach unten ausgestreckten Armen nach vorne, sodass man diese Bewegung als sexuellen Vorgang interpretieren kann.

Dass Martínez überhaupt diese Chance auf den Copa-Titel bekommen würde, war vor einigen Jahren noch überhaupt nicht abzusehen. Trotz seiner 28 Jahre verfügt er über wenig Erfahrung auf Top-Niveau, hat seine allererste Saison als Stammkeeper in einer Top-Liga hinter sich.

Martínez kam 2010 als 17-Jähriger von Independiente zum FC Arsenal. Doch durchsetzen konnte er sich bei den Gunners nie. Stattdessen wurde er leihweise bei anderen Vereinen geparkt, sollte dort Spielpraxis sammeln. Insgesamt wurde Martínez fünfmal verliehen, zuletzt spielte er in der ersten Hälfte des Jahres 2019 beim englischen Zweitligisten FC Reading.

Nachhaltig auf sich aufmerksam machte er erst in der Saison 2019/20. Als Ersatzkeeper der Gunners in die Saison gestartet, musste Martínez in den letzten neun Liga-Spielen Bernd Leno vertreten, nachdem dieser sich eine Bänderverletzung zugezogen hatte.