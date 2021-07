Anzeige

Vor EM-Finale: Kate Kane schreibt emotionalen Brief an Ehemann Harry Kane Kanes Frau mit emotionalem Brief

Harry Kane will am Sonntag im EM-Finale mit England Geschichte schreiben. Seine Ehefrau Kate Kane widmet ihm einen herzzerreißenden Brief und veröffentlicht ihn.

Kate Kane hat sich in einem emotionalen Brief via Instagram an ihren Ehemann und England-Star Harry Kane gewandt.

Sie drückte darin ihre Liebe und ihren Stolz für den Kapitän der Three Lions aus und wünschte ihm den EM-Titel, um den Kane und Co. am Sonntag in Wembley gegen Italien kämpfen. (EM 2021, Finale: Italien - England am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Kate und Harry Kane kennen sich seit ihrer Schulzeit und haben gemeinsam drei Kinder.

Kate Kanes Brief an ihren Mann im Wortlaut:

"Harry Kane

Kate Kane, Harrys Frau

H, du weißt, dass ich niemand bin, der sehr leicht weint, aber als ich damit begonnen habe, niederzuschreiben wie stolz du uns alle machst und was du alles für unser Land tust, kamen mir die Tränen.

Ich habe über dich gelacht, als wir angefangen haben uns zu treffen und du mit meinem Bruder Tom und dem Hund Seamus Elfmeterschießen gespielt hast und du sagtest, dass du eines Tages England-Kapitän sein würdest. Aber das bist du - du setzt dir selbst ein Ziel und du erreichst es und du hast immer gesagt, dass du zur EM fährst, um ins Finale zu kommen.

Du bist einfach ein wunderbarer Ehemann und Vater und die Kinder können es kaum erwarten, dich wieder zu Hause zu haben. Stell dir vor, wie du ihnen alles über diesen Sommer erzählen kannst, wenn sie ein bisschen älter sind. Wir lieben dich alle sehr, Skipper. Bring es für das Land nach Hause, du verdienst es, diesen Pokal mit diesem unglaublichen englischen Team hochzustemmen!"

