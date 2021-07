Wimbledon: Marija Cicak erste Schiedsrichterin beim Herren-Finale

Marija Cicak ist Protagonistin einer historischen Premiere in Wimbledon © Imago

Die kroatische Tennis-Schiedsrichterin Marija Cicak wird Geschichte schreiben und als erste Frau in Wimbledon das Herrenfinale am Sonntag leiten.

Die kroatische Tennis-Schiedsrichterin Marija Cicak wird als erste Frau in der Geschichte von Wimbledon das Herrenfinale leiten. Das gab der All England Club am Samstag bekannt.